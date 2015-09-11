У Нью-Йорку зійшов з рейок поїзд метро, є постраждалий (відео)
09:00, 11 вересня 2015Світ
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У нью-йоркському Брукліні зійшов з рейок поїзд метро з приблизно 100 пасажирами.
У метро Нью-Йорка сталася аварія / Katie Lorah/Instagram
Це викликало затримки руху поїздів в обох напрямках на лінії, передає NBC New York.
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Наразі десятки поліцейських, пожежників і працівників метро зібралися, щоб розібратися у причинах події і ліквідувати її наслідки.
Принаймні одна людина госпіталізована, про інших потерпілих поки не повідомляється.
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— Luke Wu (@lukewu) September 11, 2015
Раніше УНІАН повідомляв, що в Чехії внаслідок зіткнення двох поїздів постраждали близько 50 осіб, семеро з них мають поранення середньої тяжкості.
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