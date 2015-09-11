У НАТО закликали Захід допомогти країнам Східної Європи встояти перед російською агресією

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні заявив у Києві.

За словами Аппатурая, у Росії вважають, що мають право визначати або обмежувати суверенітет сусідніх країн. Він нагадав, що у РФ такі заяви лунали офіційно.

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"Результатом цього є те, що п'ять із шести країн «Європейської політики сусідства» мають територіальні суперечки, за якими стоїть Росія. Це для мене є дуже чіткою політичною заявою, і ми зі сторони Заходу, зі сторони НАТО та Євросоюзу повинні допомогти цим націям встояти на двох ногах", - наголосив Аппатурай.

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На його думку, усі ці країни мають продовжувати рух в напрямку Заходу, щоб встояти перед російським тиском.

Також Аппатурай назвав важливим, аби міжнародна спільнота не сприймала Україну у термінах ізольованої країни.