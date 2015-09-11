Назарбаєв призначив свою дочку віце-прем’єром

Даріга Назарбаєва, старша дочка президента Казахстану, стала заступником прем’єр-міністра країни. Відповідний указ 11 вересня підписав президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

До цього призначення Даріга Назарбаєва була віце-спікером Мажилісу (нижньої палати) парламенту Казахстану, повідомляє Радіо Свобода.

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52-річна Назарбаєва була депутатом від 2004 року. Вона тривалий час була одружена з казахстанським бізнесменом, політиком і дипломатом Рахатом Алієвим, доки він не переїхав до Європи. Вони розлучилися в 2007 році.

Алієв, якого було визнано винним у викраденні і вбивстві двох банкірів у Казахстані і засуджено до 40 років тюрми, був заарештований в Австрії влітку минулого року. Проте Австрія відмовила в проханні про екстрадицію до Казахстану через неповагу до прав людини у цій пострадянській країні. Алієв вважав своє переслідування в Казахстані політично вмотивованими.

Алієва знайшли мертвим у лютому цього року в астрійській в’язниці, де він чекав суду за звинуваченнями кримінального характеру в Казахстані.