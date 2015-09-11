МЗС Швеції викликав посла Росії через погрози щодо членства в НАТО

Російського посла у Швеції Віктора Татаринцева викликали до шведського міністерства закордонних справ (МЗС) для пояснень щодо російських погроз на адресу скандинавської країни, повідомила речниця шведського дипломатичного відомства, передає українська редакція "Німецької хвилі".

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Нагадаємо, напередодні речниця російського МЗС попередила про відповідні "військово-політичні та зовнішньополітичні наслідки" можливого вступу Швеції в НАТО та "відповідні заходи" з боку Москви.

Натомість міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем заявила журналістам, що Швеція - "незалежна країна", яка сама вирішує питання щодо "своєї політики безпеки". "Ми не гадаємо, що хтось нам має погрожувати", - додала вона.

Як відомо, Швеція протягом довгого часу дотримувалась політики позаблоковості. Утім, країна вже давно співпрацює з НАТО. Cтокгольм є партнером Альянсу у програмі "Партнерство заради миру". Шведські військові беруть участь у миротворчих операціях Альянсу. Приміром, шведські військовослужбовці входили до контингенту міжнародної місії під командуванням НАТО ISAF в Афганістані.

Результати опитувань громадської думки свідчать, що більшість шведів і надалі проти вступу їхньої країни до НАТО. Однак, з огляду на побоювання через зростання російської військової активності, кількість прибічників членства Швеції у НАТО зросла.