Ситуація в Сирії та Україні: Лавров розповів, про що Путін буде говорити на Генасамблеї ООН

Про це заявив у неділю голова МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю на Першому каналі, передає РІА Новости.

"Президент розповість про наші принципові оцінки з найбільш актуальних проблем сучасного світу. Такими, насамперед, є системні питання, що виникають у зв'язку зі спробами загальмувати об'єктивний процес формування нового багатополярного світоустрою", - сказав Лавров.

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За його словами "звідси ростуть теми, які у всіх на слуху", у першу чергу "боротьба з тероризмом, яка повинна вестися без подвійних стандартів".

Міністр зазначив, що важливо "не ділити терористів на поганих і хороших, не припускати, що з кимось з цих "поганих" екстремістськи налаштованих людей можна взаємодіяти для досягнення якихось конкретних кон'юнктурних геополітичних цілей".

Серед інших тем виступу президента "звичайно ж, і проблематика односторонніх заходів примусу, причому не тільки щодо Російської Федерації", - додав Лавров.