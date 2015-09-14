ЄС розширює військово-морську операцію у Середземному морі

Рада ЄС прийняла рішення про розширення військово-морської операції (EUNAVFOR) у Середземному морі, спрямованої на боротьбу з контрабандистами та перевізниками нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на сайт Ради ЄС.

Під час першої фази операції, яка почалася у червні цього року, йшов збір та аналіз інформації у регіоні.

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"Ця оцінка є частиною дій, необхідних у процесі операції для переходу до фази 2 у відкритому морі. Незабаром відбудеться конференція з формування сил та затвердження правил застосування зброї у відкритому морі. Як тільки ці правила будуть узгоджені і командувач скаже, що він має необхідні сили, посли ЄС в Комітеті з питань політики і безпеки будуть вирішувати, коли почати перший крок етапу 2", - йдеться у повідомленні.

Відзначається також, що перехід до другої фази дозволить виявлення, вилучення і затримання у відкритому морі суден, підозрюваних у використанні для контрабанди та торгівлі людьми, в межах міжнародного права.

Штаб операції EUNAVFOR Med знаходиться в Римі. Командувачем призначений контр-адмірал Енріко Кредентіно.