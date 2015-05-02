У Середземне море увійшли кораблі Бундесверу для порятунку мігрантів

В даний час вони перебувають на шляху до острова Крит у Середземному морі, повідомив речник військово-морського флоту Німеччини, передає DW.DE. Фрегат "Гессен" і транспортний корабель "Берлін", як очікується, сьогодні прибудуть до морської бази цього грецького острова, де вони мають отримати ковдри та продовольство. Обидва кораблі раніше були задіяні в місії "Аталанта" для протидії сомалійським морським піратам біля африканського узбережжя.

Читайте також50% німців готові до збільшення потоку мігрантів до Німеччини - опитуванняЗа даними Бундесверу, місія німецьких кораблів діє незалежно від європейського прикордонного агентства Frontex, головним завданням якого є захист зовнішніх кордонів ЄС, а не порятунок мігрантів, які тонуть у морі. Боротьба з бандами перевізників, які упродовж минулих місяців доправили сотні біженців у непридатних для морських переправ човнах до європейського берега, теж не належить до переліку завдань німецьких моряків.

Про збільшення зусиль, спрямованих на порятунок біженців, які тонуть, намагаючись на човнах потрапити у Європу, а також на боротьбу з контрабандистами, які їх перевозять, глави держав і урядів європейських країн домовилися на нещодавньому саміті з питань політики щодо біженців.