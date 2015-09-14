Посол Сирії у РФ заявляє, що російських військових на території його країни немає

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на телеканал "Росія 24".

«Ми 30-40 років вже співпрацюємо з Росією в різних областях, в тому числі і у військовій сфері. Так, ми отримуємо зброю, бойову техніку, все це робиться у відповідності з тими угодами, які були укладені між нашими країнами... Але ось ці розмови про наявність ваших (російських) військових на території Сирії - це брехня, яка розповсюджується західними країнами, США», - заявив посол.

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Проте раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив присутність російських військових у Сирії.

В оборонному відомстві Сполучених Штатів заявили, що рух російської техніки та військових до Сирії означає плани Росії по розгортанню передової повітряної бази у сирійській Латакії. Також США звинуватили Росію в розміщенні танків в Сирії.