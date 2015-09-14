На авіабазу в Сирії прибули російські танки - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з інформацією двох американських чиновників.

Один з них заявив, що сім російських танків Т-90 помітили на аеродромі поблизу Латакії. Чиновники також повідомили, що для захисту розквартированих там військових Росія розмістила і артилерію.

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Як повідомляв УНІАН, джерела The New York Times розповіли, що влада США звернулася до Іраку з проханням закрити проліт російським літакам в Сирію.

Напередодні глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва продовжить постачання зброї Дамаску. «Безумовно, поставки озброєнь були, тривають і будуть продовжуватися. Вони неминуче супроводжуються направленням російських фахівців, які допомагають налагодити відповідне обладнання, навчити сирійський персонал поводження з цими озброєннями. Тут немає ніяких таємниць і секретів», — сказав міністр.