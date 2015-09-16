Азія обігнала Північну Америку за кількістю мільйонерів

Про це свідчать дані звіту про добробут мешканців у різних частинах планети, складеному консалтинговою фірмою Capgemini і компанією RBC Wealth Management, передає Бі-бі-сі.

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Кількість мільйонерів в Азіатсько-Тихоокенскому регіоні склала 4,69 млн, у Північній Америці - 4,68 млн.

Дослідження проводилося в період із грудня по лютий, тому на результатах не позначилося падіння фондових бірж Китаю, що сталося в липні цього року.

"Через декілька місяців ми дізнаємося, чи істотно це вплинуло на зростання добробуту в Китаї", - заявив Девід Уілсон, керівник групи стратегічного аналізу Capgemini.

Південно-Східній Азії вже вдавалося обігнати Північну Америку за кількістю мільйонерів в 2011 році.