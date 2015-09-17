Армія Сирії почала використовувати нову високоточну російську зброю - Reuters

Про це з посиланням на джерело в сирійській армії повідомляє Reuters.

Джерело описує зброю як високоточну і ефективну, додаючи, що армія почала використовувати її в останні тижні після проходження підготовки в її використанні.

При цьому наголошується, що сирійська армія вправляється у застосуванні цієї зброї.

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"Насправді армія почала використовувати деякі з цих типів (зброї - Ред.)", - сказало джерело у відповідь на питання про російську військову підтримку.

Також джерело наголосило, що "зброя є досить ефективною і дуже точною, тому вражає цілі точно".

Раніше УНІАН повідомляв, що Сполучені Штати виявили кілька російських вертольотів на аеродромі у Сирії. Були зафіксовані як мінімум чотири вертольоти, в тому числі бойові. Коли саме російські вертольоти прибули до Сирії, невідомо. Моделі вертольотів не називаються.