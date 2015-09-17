Німеччина запровадила прикордонний контроль з Чехією

Німеччина ввела прикордонний контроль і з Чехією.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

Як зазначив речник федеральної поліції Крістіан Майнхольд, контроль було розпочато в середу ввечері для того щоб запобігти злочинцям, які займаються нелегальними перевезеннями мігрантів.

При цьому, за його словами, від вечора середи було затримано чотири контрабандиста.

Як повідомлялося, 13 вересня Німеччина оголосила про тимчасове повернення до контролю на кордоні між Баварією та Австрією через масовий наплив біженців.

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В Єврокомісії заявили, що не вбачають порушень у такому рішенні.

Пізніше про таке ж рішення заявила Словаччина.

Австрія з півночі 16 вересня також запровадила посилений контроль на кордоні з Угорщиною.

Словенія ввела прикордонний контроль з 17 вересня.

Про готовність до відновлення прикордонного контролю заявляли в Франції, Польщі і Литві.