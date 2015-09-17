Очільник німецького відомства у справах біженців подав у відставку

Як повідомляє інформагенція dpa з посиланням на міністерство внутрішніх справ Німеччини, Манфред Шмідт попросив звільнити його з посади з "особистих причин". Міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр уже задовольнив це прохання, передає українська редакція "Німецької хвилі".

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Хто стане наступником Манфреда Шмідта на посаді очільника міграційного відомства, поки що невідомо. Він обіймав цю посаду з грудня 2010 року.

Минулої осені він став об'єктом критики через те, що не зміг швидко розширити можливості свого відомства. Пізніше відомство наражалось на критику за зволікання з ухваленням рішень щодо мігрантів. На даний момент у відомстві розглядається понад 250 тис. клопотань мігрантів про надання притулку.