Прем’єра Румунії офіційно звинуватили в ухилянні від сплати податків і відмиванні
15:58, 17 вересня 2015Світ
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Прем’єр-міністрові Румунії Вікторові Понті офіційно висунуто звинувачення у корупції, зокрема, в ухилянні від сплати податків і відмиванні коштів.
Віктор Понта / edu-news.ro
42-річний Понта, про зловживання на адресу якого стало відомо в серпні, неодноразово відкидав звинувачення і заявляв, що прокуратура «маніпулює громадською думкою».
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Прокуратура заявила, що закінчила розслідування і передала справу до Верховного суду Румунії, повідомляє Радіо Свобода.
Понта, який відмовився йти у відставку до парламентських виборів, запланованих на грудень 2016 року, поки не коментував завершення розслідування.
Кримінальне розслідування, яке почалося в червні, стосується роботи Понти в минулому, коли він був адвокатом, перед тим, як стати прем’єром. У той час Понта був членом парламенту.
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