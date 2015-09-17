Прем’єра Румунії офіційно звинуватили в ухилянні від сплати податків і відмиванні

42-річний Понта, про зловживання на адресу якого стало відомо в серпні, неодноразово відкидав звинувачення і заявляв, що прокуратура «маніпулює громадською думкою».

Читайте такожПонта: Румунія пустить до себе мігрантів в обмін на вступ до шенгенської зони

Прокуратура заявила, що закінчила розслідування і передала справу до Верховного суду Румунії, повідомляє Радіо Свобода.

Понта, який відмовився йти у відставку до парламентських виборів, запланованих на грудень 2016 року, поки не коментував завершення розслідування.

Кримінальне розслідування, яке почалося в червні, стосується роботи Понти в минулому, коли він був адвокатом, перед тим, як стати прем’єром. У той час Понта був членом парламенту.