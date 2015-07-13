Прем'єру Румунії Понті пред'явили звинувачення у корупції і заморозили його активи

14:15, 13 липня 2015
Світ
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Прем'єр-міністру Румунії Віктору Понті офіційно пред'явлені звинувачення в шахрайстві, ухилянні від податків і відмиванні грошей.

Виктор Понта / edu-news.ro

Як йдеться в повідомленні прокуратури, активи Віктора Понти тимчасово заморожені, передає радіо "Свобода".

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Корупційні злочини, у яких підозрюють Віктора Понту, відносяться до 2007-2008 років, коли він працював юристом Соціал-демократичної партії Румунії. У той час він був членом парламенту.

42-річний прем'єр-міністр Румунії звинувачення відкинув і пообіцяв співпрацювати зі слідством.

Як зазначає Бі-бі-сі, на початку червня, коли почалося розслідування щодо прем'єра, президент країни Клаус Йоханніс закликав Віктора Понту піти у відставку через корупційний скандал, в центрі якого він опинився.

У листопаді минулого року Віктор Понта зазнав поразки у другому турі президентських виборів, програвши пост глави держави Клаусу Йоханнісу.

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