Прем'єру Румунії Понті пред'явили звинувачення у корупції і заморозили його активи
Прем'єр-міністру Румунії Віктору Понті офіційно пред'явлені звинувачення в шахрайстві, ухилянні від податків і відмиванні грошей.
Як йдеться в повідомленні прокуратури, активи Віктора Понти тимчасово заморожені, передає радіо "Свобода".
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Корупційні злочини, у яких підозрюють Віктора Понту, відносяться до 2007-2008 років, коли він працював юристом Соціал-демократичної партії Румунії. У той час він був членом парламенту.
42-річний прем'єр-міністр Румунії звинувачення відкинув і пообіцяв співпрацювати зі слідством.
Як зазначає Бі-бі-сі, на початку червня, коли почалося розслідування щодо прем'єра, президент країни Клаус Йоханніс закликав Віктора Понту піти у відставку через корупційний скандал, в центрі якого він опинився.
У листопаді минулого року Віктор Понта зазнав поразки у другому турі президентських виборів, програвши пост глави держави Клаусу Йоханнісу.