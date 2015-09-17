"Чому одним можна, а іншим не можна": У Сирії закликали Росію почати бомбардування ІДІЛ у країні
Повноважний представник Сирії в ООН Башар Джафарі закликав Росію розпочати наносити авіаудари по позиціях терористичного угруповання "Ісламська держава".
Про це повідомляє The Military Times.
Джафарі висловив здивування тим, що одним країнам можна своїми ВПС наносити авіаудари, а РФ це робити заборонено.
"Чому американці воюють проти ІД своїми ВПС, а Росії це має бути заборонено? Хіба в цьому є сенс? Ніякого. Зрештою, ми боремося проти одного і того ж ворога", - заявив Джафарі.
У свою чергу, як повідомляє РІА "Новости" офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва в якості свого основного завдання в Сирії не бачить підтримку режиму Башара Асада, а протидію тероризму, в тому числі бойовикам «Ісламської держави».
У той же час представник російського дипвідомства підкреслила, що твердження про неправомочність нинішнього сирійського керівництва є безпідставними.
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Раніше США застерегли Росію від можливого посилення військової присутності в Сирії. Держсекретар Керрі недвозначно заявив, що подібні дії можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту у Сирії, загибелі ще більшої кількості невинних людей, а також до збільшення потоку біженців.
У Кремлі підтвердили, що Росія надає підтримку Сирії, але конкретизувати можливі зміни в підтримці Дамаску не стали.
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За даними Пентагону, сім російських транспортних літаків АН-124 "Руслан" приземлилися на сирійському аеродромі поблизу Латакії.
Росія стверджує, що російські військові знаходяться в районі аеродрому в якості збройної охорони і відновлення злітної смуги для доставки вантажів.