"Чому одним можна, а іншим не можна": У Сирії закликали Росію почати бомбардування ІДІЛ у країні

Про це повідомляє The Military Times.

Джафарі висловив здивування тим, що одним країнам можна своїми ВПС наносити авіаудари, а РФ це робити заборонено.

"Чому американці воюють проти ІД своїми ВПС, а Росії це має бути заборонено? Хіба в цьому є сенс? Ніякого. Зрештою, ми боремося проти одного і того ж ворога", - заявив Джафарі.

У свою чергу, як повідомляє РІА "Новости" офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва в якості свого основного завдання в Сирії не бачить підтримку режиму Башара Асада, а протидію тероризму, в тому числі бойовикам «Ісламської держави».

У той же час представник російського дипвідомства підкреслила, що твердження про неправомочність нинішнього сирійського керівництва є безпідставними.

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Раніше США застерегли Росію від можливого посилення військової присутності в Сирії. Держсекретар Керрі недвозначно заявив, що подібні дії можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту у Сирії, загибелі ще більшої кількості невинних людей, а також до збільшення потоку біженців.

У Кремлі підтвердили, що Росія надає підтримку Сирії, але конкретизувати можливі зміни в підтримці Дамаску не стали.

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За даними Пентагону, сім російських транспортних літаків АН-124 "Руслан" приземлилися на сирійському аеродромі поблизу Латакії.

Росія стверджує, що російські військові знаходяться в районі аеродрому в якості збройної охорони і відновлення злітної смуги для доставки вантажів.