Біженці почали проривати поліцейські заслони на кордоні Хорватії (фото)

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на хорватське видання Vecernij list.

Зокрема, повідомляється, що біженці прорвалися через поліцейський заслін, тому що не змогли дочекатися автобуса до Загреба і попрямували до міста Ілаца, де, як їм повідомили, можна сісти на поїзд.

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Водночас угорські ЗМІ повідомляють, що біженці прорвали поліцейський кордон, тому що не хотіли сідати в автобус, який мав відвезти їх на розподільчі табори під Загребом.

Найбільше біженців після прориву заслонів прибули в місто Товарник, де їх зустріла поліція і посадила на автобуси та поїзди до Загреба.

Раніше УНІАН повідомляв, що після перекриття Угорщиною своїх кордонів потік мігрантів попрямував в Європу через територію Хорватії. За останню добу на територію Хорватії проникло 5 650 мігрантів, які після перекриття Угорщиною своїх кордонів шукають новий шлях в Європу.