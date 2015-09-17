Поліція Берліна застрелила ісламського радикала

Інцидент стався в районі Шпандау вранці в четвер, 17 вересня. Очевидці розповіли, що чоловік погрожував перехожим ножем. Коли на місце прибули поліцейські, він накинувся на них і був убитий.

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Представники силових структур Берліна відзначили, що вбитий іракець підтримував організацію «Аль-Каїда» , а у себе на батьківщині був заочно засуджений до смертної кари. Правоохоронці додали, що він був раніше засуджений за участь у терористичній групі і розробку плану замаху на іракського прем'єр-міністра під час його візиту до ФРН, повідомляє Lenta.ru.

Злочинець відбув тюремний термін в Німеччині, і заочний смертний вирок допоміг йому після виходу з в'язниці отримати статус біженця. Після звільнення у 2013 році його зобов'язали носити електронний браслет і щодня відмічатися у поліцейських.