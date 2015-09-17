У Росії Transparency International оштрафували на 300 тис рублів

На офіційній сторінці Transparency International Russia в соціальній мережі "Фейсбук" говориться, що штраф накладено за відмову вказати наматеріали організації, що вона отримує фінансування з-за кордону, повідомляє Російська служба ВВС.

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Це вже другий за останній тиждень штраф, накладений на російське відділення Transparency International за недотримання закону про іноземних агентів. Так, 10 вересня суд оштрафував її ще на 300 тисяч рублів за аналогічне порушення.

Російське відділення Transparency International визнали іноземним агентом в лютому поточного року. У серпні міністерство юстиції зажадало залучити організацію до відповідальності, так як вона порушує порядок діяльності іноземних агентів.