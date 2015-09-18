На базу в Шотландію прибув атомний підводний човен США

Прибуття підводного човна є сигналом для Москви, повідомляє "Українська правда" з посиланням на The Washington Free Beacon. "Візит підводного човна демонструє близькість в оборонних відносинах США і Великобританії і нашу прихильність колективній безпеці всіх держав-членів НАТО", - заявили в Стратегічному командуванні Збройних сил США.

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Wyoming має на борту 24 балістичні ракети Trident II з ядерними боєголовками.

При цьому прес-секретар Стратегічного командування Метт Міллер зазначив, що візит підводного човна "не спрямований на якогось конкретного потенційного противника".

Візиту Wyoming передувало повідомлення про те, що Росія будує ядерний безпілотний підводний човен, який, як вважають у Пентагоні, загрожує портам і прибережним містам США.

Раніше міністр оборони США Ештон Картер заявляв, що Росія становить загрозу чере свій ядерний арсенал і політику російського президента Володимира Путіна.