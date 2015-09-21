Майже 1,5 мільйони паломників прибули на хадж до Саудівської Аравії

02:38, 21 вересня 2015
Світ
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Саудівська Аравія завершила прийом паломників, які в цьому році візьмуть участь у хаджі — великому паломництві до святих місць у Мецці та її околицях, їх число перевищило 1,3 мільйони осіб.

REUTERS

Про це повідомив у неділю генеральний директор служби паспортного контролю Сулейман Абдель Азіз аль-Ях'я, передають РИА Новости.

Хадж є одним із стовпів ісламу. Його основні обряди відбудуться у вівторок-середу цього тижня. Як розповів саудівському телеканалу "Аль-Ахбария" голова паспортної служби Саудівської Аравії, лише близько 49 тисяч осіб із загальної кількості пілігримів скористалися наземним і морським транспортом, щоб дістатися до королівства, усі інші прибули повітряним шляхом.

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У минулий четвер міністр внутрішніх справ Саудівської Аравії наслідний принц емір Мухаммед бен Наїф заявив, що королівство забороняє кому-небудь вести політичну пропаганду під час хаджу і сили безпеки стануть затримувати тих, хто порушить цю заборону.

Проведення хаджу цього року було затьмарене трагічним інцидентом, який стався 11 вересня в головній мечеті Саудівської Аравії Аль-Харам.

Як повідомляв УНІАН, при падінні будівельного крана, який пробив дах мечеті та впав на її подвір'я, загинули не менше 107 осіб, понад 230 постраждали.

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