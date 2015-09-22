З французьких "Містралів" знімають російське обладнання

Про це повідомляє «Комерсант».

Очікується, що роботи займуть кілька тижнів.

«Фахівці вже приступили до демонтажу обладнання»,- повідомив офіційний представник французької державної оборонної компанії DCNS Еммануель Годез.

Як зазначається, кормові частини кораблів, зроблені за спецзамовленням Балтійським заводом, Париж вже викупив у Москви, проте сертифікати кінцевого користувача на них поки не отримав - вони знаходяться в департаменті по забезпеченню державного замовлення Міноборони РФ документи будуть передані після закінчення демонтажу обладнання.

Читайте такожРосія через девальвацію рубля повернула за "Містралі" удвічі більше, ніж платила - Мінпромторг РФ

Як повідомляв УНІАН, контракт на поставку двох вертольотоносців типу "Містраль" був укладений між французькою DCNS/STX і Рособоронекспортом в 2011 році.

Франція повинна була передати перший корабель «Владивосток» в листопаді минулого року, проте влітку 2014 року президент Франції Франсуа Олланд оголосив, що у зв'язку з подіями в Україні "Містралю" не можуть бути передані РФ.

В Єлисейському палаці заявили, що обидва судна залишаються в одноосібній власності Франції і в її повному розпорядженні.

Згідно з досягнутими між РФ і Францією домовленостями, Париж повинен був повернути Росії 949,8 млн євро.