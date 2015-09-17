Парламент Франції ухвалив законопроект про розірвання контракту на поставку "Містраль" до Росії

Як повідомляє посольство України у Франції на своїй сторінці у Facebook, проект закону був представлений депутатам міністром закордонних справ Франції Лораном Фабіусом як «значна подія, що дозволить закрити проблемну справу».

17 вересня Національні Збори Франції ухвалили законопроект щодо розірвання контракту на поставку французьких вертольотон... Posted by Ambassade d'Ukraine en France / Посольство України у Франції on 17 вересня 2015 р.

Міністр також зазначив, що рішення керівництва країни розірвати контракт було ухвалено, враховуючи усю вагу міжнародної відповідальності Франції.

Згідно досягнутих між РФ та Францією домовленостей, Париж поверне Росії 949,8 млрд євро.

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Соціалісти і ліві радикали підтримали законопроект, депутати «Союзу демократів і незалежних» (UDI) - утрималися, в той час як праві «Республіканці» і «Лівий фронт» – проголосували проти. Остаточний текст законопроекту буде представлено у Сенаті у 30 вересня, у якому, починаючи з минулого року, праві сили мають більшість голосів, йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, контракт на поставку двох вертольотоносців типу "Містраль" був укладений між французькою DCNS/STX і Рособоронекспортом у 2011 році.

Франція мала передати перший корабель "Владивосток" у листопаді минулого року, проте влітку 2014 року президент Франції Франсуа Олланд оголосив, що у зв'язку з подіями в Україні "Містралі" не можуть бути передані РФ.

У Єлисейському палаці заявили, що обидва судна залишаються в одноосібній власності Франції та в її повному розпорядженні.