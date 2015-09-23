У Греції почав роботу "новий" уряд на чолі з Ципрасом

В Афінах в середу, 23 вересня, розпочав роботу новий уряд Греції.

Як передає Deutsche Welle, кабінет прем'єр-міністра Алексіса Ципраса вранці склав присягу.

Про остаточний склад уряду, який було сформовано в дуже короткий термін, стало відомо вночі.

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Ципрас вирішив докорінно не змінювати склад нового кабінету, ключові міністри зберегли свої посади. На своїх місцях, зокрема, залишилися міністр оборони Панос Камменос, міністр фінансів Евклід Цакалотос, міністр закордонних справ Нікос Котціас та навіть міністр економіки Греції Георгос Статакіс.

Нагадаємо, партія Ципраса "Сиріза", яка виявилась беззаперечним переможцем позачергових парламентських виборів у Греції, знову сформувала коаліцію з правою силою - "Незалежними греками". Одразу після голосування Ципрас домовився з головою "Незалежних греків" Паносом Камменосом про відновлення коаліції.