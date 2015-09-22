ЗМІ: Склад уряду Греції майже не зміниться

Про це повідомило РИА Новости джерело, близьке до уряду.

"Нікос Котзіас знову буде міністром закордонних справ, Панос Камменос — міністром оборони", — сказав джерело.

За його словами, відбулася зустріч Ціпраса з Котзіасом, на якій обговорювалася майбутня поїздка Ціпраса на Генасамблею ООН і на саміт Євросоюзу.

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Міністром фінансів буде призначений Евклід Сакалотос, який вів переговори з врегулювання боргової проблеми країни на завершальному етапі. Йоргос Хулиаракіс, який очолює Мінфін у службовому уряді, а до цього був керівником групи економічних радників, очолить нове міністерство — з реалізації меморандумів з кредиторами, повідомило джерело.

"Є проблема з кандидатом на посаду голови парламенту. Колишній віце-прем'єр Янніс Драгасакис відмовився від пропозиції очолити парламент. Серед обговорюваних кандидатур — (колишні міністри — ред.) Нікос Вуцис і Тодорис Дрицас", — додав співрозмовник агентства.

За його словами, зміни очікуються в деяких "другорядних" міністерствах.