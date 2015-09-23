Словаччина обіцяє оскаржити в суді квоти з розподілу мігрантів

За словами прем'єра, Словаччина має намір подати позов в суд Євросоюзу, розташований в Люксембурзі, передає Бі-бі-сі. Роберт Фіцо відзначив, що його країна не може погодитися з системою квот в цілому. За його словами, вона ірраціональна і безглузда.

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Як повідомляв УНІАН, 22 вересня система квот була затверджена міністрами внутрішніх справ країн ЄС. Вона передбачає переселення 120 тис. мігрантів по всіх країнах ЄС відповідно до квот для кожної держави. Крім Словаччини проти цієї системи проголосували Чехія, Румунія та Угорщина.

Після голосування Роберт Фіцо відмовився визнавати квоти на розподіл мігрантів, називаючи дії Євросоюзу "диктатом". Між тим, Польща, яка також виступала проти квот, погодилася прийняти у себе майже 7 тис. мігрантів. Слідом за цим, влада Чехії заявила, що не буде оскаржувати рішення про введення системи квот у суді.

За оцінкою ООН, в цьому році кількість мігрантів в країни Європи вже перевищила 300 тис. осіб.