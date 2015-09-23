Польща прийме до 6 800 мігрантів. Чехія також змирилась з прийомом біженців за квотами

Міністерство внутрішніх справ (МВС) Польщі повідомило, що перші мігранти повинні знайти притулок у Польщі в 2016 році, передає Польське радіо. Вони будуть жити у відкритих центрах для біженців Управління з питань іноземців.

Відомство зазначило, що кожен приїжджий пройде ретельну перевірку з огляду на безпеку, а Польща отримає повну інформацію щодо прибулих, включно із їхніми відбитками пальців. Польща матиме також право відмовити у прийомі особи, якщо щодо неї виникнуть будь-які підозри.

У МВС додали, що у рамках переміщення мігрантів з Греції та Італії, Польща прийме тільки біженців, тобто осіб, які мають обгрунтоване побоювання щодо переслідування у країні, з якої походить. "Розрізнення біженців від економічних мігрантів буде можливе завдяки детальній перевірці кожної особи", - зауважили у відомстві.

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Польська влада матиме також можливість впливу на те, хто саме приїжджатиме до країни. МВС зауважило, що у разі загострення ситуації в Україні, масового потоку українських біженців, або у разі реального ризику виникнення такої ситуації, Польща зможе відмовитися від прийому заявленої кількості біженців.

Забезпечуватися мігранти будуть за рахунок коштів Євросоюзу. Спільнота поверне Варшаві 10 тис. євро за кожного біженця з Близького Сходу та 6 тис. євро за біженця, який перебуває на даний час на терені ЄС – в Греції та Італії.

Крім цього,влада Чехії заявила, що не будет оскаржувати в судах ухвалене рішення про розподіл мігрантів за системою квот. "Хоч мені і не подобається механізм квот, я з ним не згоден і ми голосували проти, Європа не повинна розвалитися через міграційну кризу", - сказав прем’єр-міністр Чехії Богуслав Соботка, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

"Я не хочу зростання подальшої напруженості через оскарження в суді. Можна натягувати канат до певної межі, далі він розривається", - зазначив глава чеського уряду.