Один з підготовлених у США сирійських повстанців перебіг до "Аль-Каїди"

В підрозділі, відомому як "Дивізія 30" (близько 70 підготовлених у США повстанців, нещодавно перекинутих до Сирії), розслідують повідомлення про перехід одного з її бійців на бік місцевого відділення терористичної організації Аль-Каїда.

Про це повідомляє американська приватна розвідувально-аналітична компанія Stratfor.

Зазначається, що це повідомлення з'явилося у соцмережах минулого тижня.

У підрозділі заявили, що у випадку підтвердження цієї інформації відповідального за безпеку офіцера буде суворо покарано.

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Підкреслюється, що після провалу минулої групи натренованих у США повстанців, яких відправили до Сирії, цей підрозділ десантували з залученням повітряної підтримки, після чого повстанці попрямували у бік позицій дружньої США Вільної сирійської армії для спільної боротьби проти повстанців-ісламістів.