Збитий оператором з ніг сирійський біженець був бойовиком "Аль-Каїди" - ЗМІ

Про це заявили у курдській партії "Демократичний союз", передає "ЄвроПравда" з посиланням на International Business Time.

Як заявила політична сила, Мосхен у складі "Джебхат ан-Нусра" боровся проти курдів на території Сирії.

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Зокрема, Мохсен був притягнутий до силового придушення заворушень у 2004 році в місті Ель-Камишли, після футбольного матчу, в якому було вбито понад 50 курдів.

Як доказ курдська партія привела скріншоти з видаленої сторінки Мосхена в Facebook, які підтверджують його членство в "Джебхат ан-Нусра", а також боротьбу проти курдів.

Раніше УНІАН повідомляв, що угорського оператора каналу N1TV, пов'язаного з націоналістичною партією "Йоббік", звільнили з роботи після поширення запису, на якій вона поставила підніжку біженцю з дитиною.