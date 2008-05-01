Меркель нагородили премією за порятунок ЄС

Канцлерові Німеччини Ангелі МЕРКЕЛЬ вручена сьогодні в Ахені престижна Міжнародна премія імені Карла Великого за 2007 рік. Вона одержала її "за видатний внесок" в подолання конституційної кризи в Європейському Союзі, що виникла після провалу Євроконституції на референдумах в Нідерландах і Франції.

Як повідомляє Газета.ru, на урочистій церемонії вручення премії глава німецького уряду пообіцяв президентові Франції Ніколя САРКОЗІ підтримку в ході майбутнього французького головування в Євросоюзі. "Європа була, є і буде нашою загальною долею. Після століть кривавих зіткнень ми добилися того, про що навряд чи можна було подумати - мирного і дружнього співіснування в Європі", - сказала А.МЕРКЕЛЬ.

"Наші діди вбивали один одного, а зараз Німеччина і Франція назавжди стали друзями", - заявив у вітальній промові Н.САРКОЗІ.