США і Китай домовилися спільно боротися з кібершпіонажем

Керівники двох країн зобов'язалися не здійснювати та не підтримувати діяльність, спрямовану на викрадення інтелектуальної власності за допомогою кібернетичних засобів, передає Бі-бі-сі з посиланням на Reuters.

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Обидва лідери погодилися з необхідністю створення групи експертів для опрацювання відповідних питань. Вони також домовилися про проведення до кінця 2015 року двосторонніх переговорів про запобігання кібершпіонажу і про додаткові зустрічі з цієї проблематики два рази на рік.

Паралельно стало відомо про те, що американські і китайські військові узгодили правила поведінки для бойових літаків двох країн під час зустрічей в повітрі.

Раніше Пентагон звинуватив китайських військових у небезпечних діях під час перехоплення американського літака-розвідника.

Неназваний представник оборонного відомства США також повідомив, що військові двох країн домовилися про процедури щодо проведення переговорів на високому рівні, особливо під час кризових ситуацій.