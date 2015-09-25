США і Китай домовилися спільно боротися з кібершпіонажем
Президент США Барак Обама і голова Китаю Сі Цзіньпін домовилися про нові взаємні заходи щодо протидії кібершпіонажу.
Керівники двох країн зобов'язалися не здійснювати та не підтримувати діяльність, спрямовану на викрадення інтелектуальної власності за допомогою кібернетичних засобів, передає Бі-бі-сі з посиланням на Reuters.
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Обидва лідери погодилися з необхідністю створення групи експертів для опрацювання відповідних питань. Вони також домовилися про проведення до кінця 2015 року двосторонніх переговорів про запобігання кібершпіонажу і про додаткові зустрічі з цієї проблематики два рази на рік.
Паралельно стало відомо про те, що американські і китайські військові узгодили правила поведінки для бойових літаків двох країн під час зустрічей в повітрі.
Раніше Пентагон звинуватив китайських військових у небезпечних діях під час перехоплення американського літака-розвідника.
Неназваний представник оборонного відомства США також повідомив, що військові двох країн домовилися про процедури щодо проведення переговорів на високому рівні, особливо під час кризових ситуацій.