Китайські хакери з 2010 року читали листування американських чиновників

Про це повідомляє NBC News з посиланням на секретні документи, передає Lenta.ru. Згідно зі звітом Агентства національної безпеки (АНБ) 2014 року, який опинився у розпорядженні телеканалу, робота шпигунської програми під кодовою назвою Dancing Panda («Танцююча панда», пізніше - Legion Amethyst, «Легіон Аметист») почалася як мінімум в квітні 2010 року. Відзначається, що стеження триває й досі.

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Метою шпигунів була переписка, яку вели з неробочих електронних скриньок високопоставлені чиновники з силових і торгових відомств США. Посади і імена постраждалих від дій зломщиків не називаються. При цьому хакери не чіпали робочі поштові акаунти, оскільки вони більш захищені.

Звіт про Dancing Panda датується 2014 роком. З'ясувалося, що цей проект був однією з 30 програм Китаю по шпигуванню за США, виявлених АНБ. Згідно з документами, в рамках проекту китайські хакери змогли провести 600 успішних кібератак.

Раніше в 2013 році NBC News повідомив, що під час президентської гонки 2008 року метою кібершпигунів було листування суперників Барака Обами і Джона Маккейна. Як повідомлялося, зловмисникам вдалося отримати доступ до деяких електронних листів, у тому числі вони змогли прочитати кореспонденцію сенатора Джона Маккейна.