Сі Цзіньпін запевняє, що Китай ніколи не піде шляхом експансії та насадження сфер впливу
Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін запевняє, що Китай ніколи не піде шляхом експансії та насадження сфер впливу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер Китаю сказав сьогодні у Нью-Йорку на загальнополітичній дискусії щодо світових проблем в рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.
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"Китай незмінно буде йти шляхом розбудови миру в усьому світі. Ми всіляко прихильні мирному розвитку, незалежно від подальшої еволюції міжнародного порядку, не залежно від того, наскільки сильним стане Китай - ми ніколи не будемо йти шляхом гегемонії, експансії або насадження сфер впливу", - наголосив Сі Цзіньпін.
Як зазначив голова КНР, його країна сприятиме глобальному розвитку.
"Я хотів би скористатися можливістю й оголосити про те, що Китай вирішив сформувати фонд під егідою ООН у розмірі 1 млрд доларів, що діятиме 10 років", - заявив лідер Китаю.
Вказані кошти будуть спрямовані на багатосторонній розвиток і подальше сприяння укріпленню миру в усьому світі.