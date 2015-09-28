Сі Цзіньпін запевняє, що Китай ніколи не піде шляхом експансії та насадження сфер впливу

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер Китаю сказав сьогодні у Нью-Йорку на загальнополітичній дискусії щодо світових проблем в рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

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"Китай незмінно буде йти шляхом розбудови миру в усьому світі. Ми всіляко прихильні мирному розвитку, незалежно від подальшої еволюції міжнародного порядку, не залежно від того, наскільки сильним стане Китай - ми ніколи не будемо йти шляхом гегемонії, експансії або насадження сфер впливу", - наголосив Сі Цзіньпін.

Як зазначив голова КНР, його країна сприятиме глобальному розвитку.

"Я хотів би скористатися можливістю й оголосити про те, що Китай вирішив сформувати фонд під егідою ООН у розмірі 1 млрд доларів, що діятиме 10 років", - заявив лідер Китаю.

Вказані кошти будуть спрямовані на багатосторонній розвиток і подальше сприяння укріпленню миру в усьому світі.