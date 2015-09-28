Обама розповів, якою повинна бути демократія

«Катастрофи як в Сирії не відбуваються там, де є демократія і реальні цінності», - сказав він, після чого зал поаплодував американському президентові.

Обама відразу зазначив, що демократії бувають різні: «Я визнаю, що демократії можуть набувати різні форми».

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Тим не менш, за словами президента США, є певні очевидні речі: не можна забороняти людям вірити, ходити в школу, не можна саджати їх у в'язницю за звичайні речі.

«Уряд, який пригнічує мирний протест, демонструє не силу, а слабкість і страх», - продовжив Обама. За його словами, «країни, які бояться власного народу, в кінцевому рахунку розпадаються».

У своєму виступі він відзначив особливість демократичного шляху для Сполучених Штатів: «Демократія може викликати розчарування в США. Це річ неідеальна, однак завдяки демократії ми стали найсильнішою нацією в світі».

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Обама навів кілька прикладів добра.

За його словами, добро - це ліберійський лікар, який шукає хворих і пояснює сім'ям, як лікуватися; іранський торговець, який радіє договору щодо іранської ядерної проблеми; американець, який спускав прапор закриття посольства в Гавані і тепер повертається на Кубу.

Обама бачить добро в сирійському біженці, якого гаряче прийняли в Гамбурзі і який повірив у те, що є люди, які люблять ближніх.

«Ми повинні вірити в принципи засновників ООН - це єдиний шлях домогтися кращого майбутнього для моїх і ваших дітей», - підсумував він.