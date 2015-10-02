Рейтинг Меркель впав до чотирирічного мінімуму на тлі міграційної кризи

Про це свідчить опитування, проведене компанією Deutschlandtrend за замовленням телеканалу ARD, передає DT.ua з посиланням на Reuters.

Згідно з результатами опитування, на сьогоднішній день Меркель популярна серед 54% німців, що є найгіршим показником з грудня 2011 року, коли в єврозоні вирувала фінансова криза.

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У той же час опитування показало, що 51% респондентів відчувають занепокоєння через велику кількість людей, які шукають притулку в Німеччині. Це на 13 відсотків перевищує відповідний показник, зафіксований в минулому місяці.

Опитування також показало, що 44% німців вважають, що імміграція приносить недоліків більше, ніж переваг (зростання на 11 процентних пунктів порівняно з попереднім місяцем).

Як повідомляв УНІАН, кількість мігрантів, які прибули в Німеччину у вересні, може стати рекордною, оскільки лише за останні 4 дні щодня в країну прибували від 8 до 10 тис. мігрантів.