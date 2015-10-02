Рейтинг Меркель впав до чотирирічного мінімуму на тлі міграційної кризи
Рейтинг канцлера Німеччини Ангели Меркель впав до чотирирічного мінімуму.
Про це свідчить опитування, проведене компанією Deutschlandtrend за замовленням телеканалу ARD, передає DT.ua з посиланням на Reuters.
Згідно з результатами опитування, на сьогоднішній день Меркель популярна серед 54% німців, що є найгіршим показником з грудня 2011 року, коли в єврозоні вирувала фінансова криза.
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У той же час опитування показало, що 51% респондентів відчувають занепокоєння через велику кількість людей, які шукають притулку в Німеччині. Це на 13 відсотків перевищує відповідний показник, зафіксований в минулому місяці.
Опитування також показало, що 44% німців вважають, що імміграція приносить недоліків більше, ніж переваг (зростання на 11 процентних пунктів порівняно з попереднім місяцем).
Як повідомляв УНІАН, кількість мігрантів, які прибули в Німеччину у вересні, може стати рекордною, оскільки лише за останні 4 дні щодня в країну прибували від 8 до 10 тис. мігрантів.