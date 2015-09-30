У вересні Німеччина може зафіксувати рекордну кількість прибулих мігрантів

Про це заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". "Вересень стане рекордним місяцем цього року та загалом останніх десятиліть", - наголосив міністр, зазначивши, що точні цифри зможе назвати лише через кілька днів.

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Водночас німецьке видання Bild, посилаючись на джерела в органах безпеки країни, повідомило, що у період з 5 до 27 вересня у Німеччину прибули близько 230 тис. мігрантів.

Лише до Баварії з початку місяця прибули 169 400 мігрантів. Такі дані озвучив прем’єр-міністр федеральної землі Горст Зеєгофер. У понеділок, 28 вересня, за його словами, кордон перетнули 10 тис. мігрантів. "Йдеться про масштаби, яких ми не бачили за цілий рік. Це підтвердження, що ситуація вийшла з-під контролю", - зазначив політик.

Цифри лише однієї Баварії вже побили місячний рекорд для всієї країни: за серпень у Німеччині було зареєстровано 104 460 новоприбулих мігрантів. В зв'язку з цим прем’єр-міністр Баварії закликав канцлера Німеччини Ангелу Меркель зробити заяву, яка б стала сигналом щодо скорочення потоку мігрантів. "Це нагальний обов’язок політика - вказати на обмежені можливості для прийому", - зазначив він.

Потік мігрантів зріс, відколи Ангела Меркель 5 вересня оголосила про рішення пропускати їх без реєстрації. На такий крок вона пішла через тяжкі умови, у яких мігранти опинилися в Угорщині.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня, уряд Німеччини схвалив пакет заходів, які мають допомогти впоратися зі зростанням потоку мігрантів. Зокрема, йдеться про розподіл коштів, необхідних на житло та утримання мігрантів, прискорення процедури розгляду заяви про отримання статусу біженця. Крім того, у пакеті йдеться про заходи, які будуть вжиті для забезпечення кращої інтеграції мігрантів.