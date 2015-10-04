У Франції кількість загиблих під час повені зросла до 13 осіб (фото)

Про це заявив міністр внутрішніх справ Бернард Казнєв, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Le Figaro. Першими жертвами стихії стали три людини з будинку для літніх людей в комуні Біот (регіон Прованс-Альпи-Лазурний Берег).

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Жертвами стихії стали три жителі міста Валлорис на Лазурному березі - їх автомобіль застряг в тунелі навпроти міського залізничного вокзалу.

Ще один смертельний випадок був зафіксований в Канні, де втопилась 60-річна жінка.

Сильна повінь на Лазурному узбережжі почалося після виходу з берегів річки Браг. За прогнозами синоптиків, циклон рухається в бік узбережжя Італії.