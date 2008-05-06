Росія пропонує Україні координувати дії на світовому ринку зерна

Російська Федерація знову виступає за створення «зернового ОПЕК».

Як повідомляє прес-служба Міністерства сільського господарства РФ, про це йшлося на зустрічі голови Мінсільгоспу Росії Олексія ГОРДЄЄВА та міністра аграрної політики України Юрія МЕЛЬНИКА.

«Для координації виробництва та торгівлі зерном треба мати єдиний міжнародний орган», - наголосив О.ГОРДЄЄВ. Він зазначив, що на сьогодні Чорноморський регіон (Росія, Україна та Казахстан) є одним з найбільших гравців на світовому ринку зерна.

Крім того, на зустрічі досягли домовленості про створення російсько-української робочої групи, яка в тримісячний термін повинна підготувати пропозиції щодо формату двосторонньої співпраці у сфері насінництва. "До складу цієї групи мають увійти не тільки фахівці галузевих міністерств, а й учені, представники агробізнесу, асоціацій і союзів", - зазначив О.ГОРДЄЄВ.

Він також повідомив, що "в рамках Держпрограми розвитку сільського господарства та регулювання ринків сільгосппродукції, сировини та продовольства на 2008-2012 роки підтримка елітного насінництва в Росії зросла вчетверо, в поточному році вона становитиме понад 500 млн. рублів". "Ми також поставили завдання використовувати під посів тільки кондиційне насіння", - додав О.ГОРДЄЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 2007 року Росія запропонувала створити "зерновий ОПЕК" для координації світової торгівлі зерном. "Росія запропонувала звернутися до країн - основних виробників і експортерів зерна з ідеєю про створення організації на кшталт тієї, що є в експортерів енергоресурсів, свого роду зерновий ОПЕК для координації виробництва та торгівлі зерном у світі", - сказав міністр сільського господарства Росії О.ГОРДЄЄВ.

Міністр аграрної політики України Ю.МЕЛЬНИК погодився з пропозицією О.ГОРДЄЄВА, зазначивши, що Росії, Україні та Казахстану необхідно скоординувати дії на зерновому ринку.