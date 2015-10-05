Низка релігійних діячів Саудівської Аравії закликала до джихаду проти Росії

Про це повідомляє Reuters.

Заклик спрямований арабським та іншим ісламським країнам. Влада цих країн саудівські лірики закликають «забезпечити моральну, матеріальну, політичну і військову підтримку тим, хто веде джихад проти цих країн.

«Священні воїни Сирії захищають весь ісламський світ. Довіртеся їм і підтримуйте їх, тому що якщо вони будуть переможені, то це призведе до того, що одна сунітська країна повернеться проти іншої», - йдеться в заяві.

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Зазначається, що ніхто з ісламських богословів, які підписали звернення, не пов'язаний з офіційною владою Саудівської Аравії, однак ці заклики відображають ставлення влади і суспільства країни до дій Росії у Сирії.

Саудівська Аравія підтримує ополченців «Вільної армії Сирії». Російська влада підкреслює, що удари наносяться по позиціях «Ісламської держави», проти якого бореться і Ер-Ріяд.

Раніше УНІАН повідомляв, що сирійські ополченці закликали країни регіону створити альянс проти Росії та Ірану.