Обама схвалив надання додаткової допомоги сирійській опозиції – CNN

Про це з посиланням на урядові джерела повідомляє телеканал CNN, передає DT.ua.

"Президент Обама ясно дав зрозуміти, що ми маємо намір продовжувати наші зусилля по знищенню ІД в Сирії, а також далі підтримувати помірну сирійську опозицію", - сказало одне з джерел.

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Джерела телеканалу також наголосили, що Росія в Сирії бореться не з ІД, а з усіма, хто протистоїть режиму сирійського президента Башара Асада.

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Раніше УНІАН повідомляв, що сирійські повстанці, яких підтримують США, звернулися до адміністрації американського президента Барака Обами з проханням надати їм ракети "земля-повітря" для захисту від російської авіації.