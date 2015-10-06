У Держдумі РФ допустили можливість відправки бойовиків з Донбасу до Сирії
У Держдумі Росії заявили про готовність розробити законопроект про надання статусу учасника бойових дій у Сирії.
Голова комітету Держдуми Росії з оборони адмірал Володимир Комоєдов заговорив про те, що для посилення сирійських урядових військ може бути створена і спрямована у регіон «добровольча бригада» з числа бійців, які отримали бойовий досвід на Донбасі, передає "Независимая газета".
При цьому своє припущення про відправку «добровольців» до Сирії він аргументував так: «Що тягне туди «добровольців», крім ідеї? Звичайно, напевно гроші».
Зазначається, що зарплата таких "добровольців" в Сирії набагато вища, ніж на Донбасі.
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"Наш комітет готовий, що називається, без зволікань розробити законопроект про надання статусу учасника бойових дій у Сирії, якщо в Думу надійдуть відповідні матеріали", - заявив Комоєдов.
Він також повідомив, що поки документи з цього питання в його комітет не надходили.
Раніше УНІАН повідомив, що Росія перемістила в Сирію контингент і зброю для проведення наземної операції. За словами джерел, Росія посилює "наземну діяльність" для того, щоб підтримати урядову армію країни в боротьбі проти супротивників глави держави Башара Асада.