Медведєв вніс Путіна

Президент РФ Дмитро Медведєв, який офіційно вступив на посаду, вніс на розгляд депутатів Державної думи кандидатуру Володимира Путіна на пост нового прем`єра. Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на прес-службу Кремля.

"Дмитро Медведєв надіслав лист голові Держдуми Борису Гризлову, в якому відповідно до Конституції вніс кандидатуру Путіна на пост прем`єр-міністра", - відзначили в прес-службі.

Як очікується, Володимир Путін буде затверджений Держдумою як голова уряду РФ 8 травня на позачерговому пленарному засіданні, яке почнеться опівдні.

У зв`язку з інавгурацією нового глави держави колишній кабінет на чолі з Віктором Зубковим склав повноваження.

Медведєв ухвалив "доручити уряду РФ продовжувати діяти аж до сформування нового уряду РФ".