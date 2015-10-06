У Сирії повідомили про знищення авіацією РФ штабу "Ісламської держави" і сорока терористів
20:05, 06 жовтня 2015Світ
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При ударі російської авіації штабу ІД загинули 40 терористів.
REUTERS
Сирійський військовий джерело повідомило про знищення штабу «Ісламської держави» російською авіацією в районі Пальміри, повідомляє РІА «Новости».
Уточнюється, що удар був нанесений в районі поселення Сухні. Ліквідовано до 40 терористів.
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Нагадаємо, раніше Reuters з посиланням на зведення сирійського державного телебачення повідомив, що російські літаки завдали ударів по позиціях угрупування "Ісламська держава" в околицях Пальміри.
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