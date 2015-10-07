США назвали провокацією порушення Росією повітряного простору Туреччини

Про це заявив прес-секретар Білого дому Джош Ернест, передає ТАСС.

"Ми обговорюємо це з Туреччиною та іншими нашими союзниками по НАТО, - сказав Ернест. - Ми стурбовані цією провокацією".

Раніше стурбованість з цього приводу висловив держсекретар США Джон Керрі, який знаходиться в візитом в Чилі. За його словами, це небезпечний інцидент, оскільки Туреччина могла вжити дії у відповідь і наслідки були б непередбачуваними. "Це могло призвести до того, що літак був би збитий, і це саме те, про що ми попереджали", - заявив голова американської дипломатії.

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Раніше УНІАН повідомляв, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган попередив Росію про втрату дружніх відносин між країнами через ситуацію з Сирією. За його словами, Туреччина не буде мовчазним спостерігачем того, як Росія порушує її повітряний простір.