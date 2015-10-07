Нуланд: США хочуть, щоб винні в катастрофі МН17 були віддані під суд

Про це повідомила 6 жовтня 2015 року помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд у німецькому Фонді Маршалла, штаб-квартира якого розташована у Вашингтоні, передає РБК-Україна.

"Ми розраховуємо, що Нідерланди оприлюднять результати розслідування через тиждень або десять днів. Ми впевнені, що те, що сказав держсекретар Керрі через три дні після атаки підтвердиться в плані того, хто відповідальний за це (напад) і за озброєння, які були (при цьому) задіяні".

США, продовжила Нуланд "хочуть, щоб ці люди були віддані суду, що надзвичайно важливо не тільки для України, але й для міжнародної системи".

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Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий з ЗРК "Бук". Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули.

Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи. Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди й Україна.

Росія 29 липня на засіданні Ради безпеки ООН застосувала вето до резолюції про створення міжнародного трибуналу.

Після голосування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс заявив, що Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна продовжать пошуки механізмів для залучення до відповідальності тих, хто збив "Боїнг".

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11 серпня Рада безпеки Нідерландів повідомила, що спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу МН17 знайшла кілька фрагментів, які можуть належати ракеті з ЗРК "Бук". Ці частини були знайдені під час попередньої місії на сході України і перебувають у розпорядженні кримінального слідчої групи MH17 і Ради безпеки Нідерландів.

10-12 серпня українська делегація знаходиться в Нідерландах, де відбувається технічна реконструкція літака "Боїнг-777-200" і його катастрофи.