Олланд заявив, що Євросоюз відвернув війну на своїх кордонах

Про це він заявив 7 жовтня у виступі в Європейському парламенті у Страсбурзі, "Радіо Свобода".

«В Україні ми відповіли на брутальне порушення міжнародного права, запобігши війні на кордонах нашого континенту. 28 членів ЄС продемонстрували єдність у запровадженні санкцій. Тепер у нас триває дискусія щодо ефективності і тривалості санкційного механізму. Німеччина і Франція рішуче наполягають на імплементації Мінських домовленостей», – зазначив Олланд.

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Євросоюз разом зі США запровадили проти Росії санкції – спершу через анексію українського Криму, згодом – через роль Москви у збройному конфлікті на Донбасі. Росія заперечує постачання зброї та надсилання особового складу своїх збройних сил на Донбас і стверджує, що в цьому регіоні воюють російські «добровольці».