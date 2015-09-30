Туск назвав анексію Криму Росією головним викликом для Європи
Спроба Росії силою анексувати український Крим є порушенням статуту ООН і одним з головних викликів, що стоять зараз перед Європою.
Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск під час виступу на сесії Генеральної асамблеї ООН, передає радіо "Свобода". Дональд Туск назвав це одним з головних викликів, що стоять зараз перед Європою, "небачені і нечувані вже десятиліттями".
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"Європейські лідери мусять шукати відповідь на наслідки силової зміни кордонів на нашому континенті, як-то в Україні, на порушення Статуту ООН", – сказав Дональд Туск.
Іншими, за його словами, є війни, що палають на південь і на схід від кордонів Європи, криза з мігрантами, напади терористів усередині Європи й економічні труднощі деяких країн-членів Євросоюзу.
Але, запевнив Дональд Туск, Європа й далі так само віддана своїм цінностям і цілям, як і будь-коли не зійде зі свого курсу, незважаючи на ці виклики.
У вівторок, 28 вересня, президент США Барак Обама у виступі на сесії Генасамблеї ООН також критикував Росію за анексію Криму і подальшу агресію на сході України. Як заявив Барак Обама, "ми не можемо залишатися осторонь, коли суверенітет і територіальна цілісність держави кричуще порушується". При цьому він наголосив: "Якщо це мине без наслідків в Україні, то це може статися і з будь-якою іншою державою, представленою тут", – сказав Барак Обама.