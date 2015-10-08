Стала відома причина пожежі у посольстві України в Туреччині
11:53, 08 жовтня 2015Світ
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Пожежа в посольстві України в Туреччині сталася через коротке замикання, яке могло бути спричинене багаторазовими відключеннями електроенергії.
Пожежа у посольстві України в Туреччині сталася 7 жовтня / cihan.com.tr
Про це повідомляє сайт посольства України в Туреччині.
"Протягом дня 7 жовтня 2015 року із незалежних від посольства причин ставалися неодноразові перебої в електропостачанні приміщення дипломатичної установи. Орієнтовно о 21.30 за місцевим часом в одному з кабінетів посольства сталося загоряння, яке було ліквідовано силами персоналу дипломатичної установи та турецькою пожежною командою. Найбільш ймовірною причиною пожежі є коротке замикання, спричинене багаторазовими відключеннями електроенергії", - сказано у повідомленні.
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Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Посольство працює у нормальному режимі.
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