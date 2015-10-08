Стала відома причина пожежі у посольстві України в Туреччині

Про це повідомляє сайт посольства України в Туреччині.

"Протягом дня 7 жовтня 2015 року із незалежних від посольства причин ставалися неодноразові перебої в електропостачанні приміщення дипломатичної установи. Орієнтовно о 21.30 за місцевим часом в одному з кабінетів посольства сталося загоряння, яке було ліквідовано силами персоналу дипломатичної установи та турецькою пожежною командою. Найбільш ймовірною причиною пожежі є коротке замикання, спричинене багаторазовими відключеннями електроенергії", - сказано у повідомленні.

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Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Посольство працює у нормальному режимі.