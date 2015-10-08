У посольстві України в Туреччині сталася пожежа - ЗМІ

У посольстві України в Туреччині ввечері 7 жовтня сталася пожежа.

Про це повідомляє місцеве видання Cihan. Пожежа спалахнула о 21:30 в робочому кабінеті на другому поверсі 4-поверхової посольства України в Анкарі. На місце події за викликом прибули пожежні, які ліквідували загоряння.

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