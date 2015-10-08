У посольстві України в Туреччині сталася пожежа - ЗМІ

01:35, 08 жовтня 2015
Світ
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У посольстві України в Туреччині ввечері 7 жовтня сталася пожежа.

cihan.com.tr

Про це повідомляє місцеве видання Cihan.

Пожежа спалахнула о 21:30 в робочому кабінеті на другому поверсі 4-поверхової посольства України в Анкарі.

На місце події за викликом прибули пожежні, які ліквідували загоряння.

cihan.com.tr

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