Столтенберг заявив про готовність НАТО розгорнути Сили реагування на Півдні

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг сьогодні у Брюсселі на прес-конференції по завершенню засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони.

«Наша робота щодо протистояння гібридній війні продовжується і буде затверджена міністрами закордонних справ на засіданні у грудні», - сказав Столтенберг.

Ця робота, а також затвердження рішення щодо посилення Сил реагування НАТО, за його словами, є «чітким сигнал всім громадянам країн-членів НАТО».

«НАТО буде вас захищати, НАТО – на місці, НАТО готове. Це не тільки про Схід. Ми стоїмо перед загрозами з багатьох напрямків та у багатьох різних формах. Наше військове керівництво підтвердило, що ми вже маємо все що нам потрібно, щоб розгорнути Сили реагування НАТО на Півдні. У нас є необхідні можливості та інфраструктура», - запевнив Столтенберг.

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Він повідомив, що вже найближчими місяцями Альянс «розгляне свої потреби на південних кордонах». «У той же час наші військові будуть тренуватися, щоб збільшити свою готовність, гарантувати, що вони можуть працювати разом», - додав генсек НАТО.

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Як відомо, термін «гібридна війна» з’явився для характеристики російської агресії проти України.